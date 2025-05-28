В Ташкенте с 15 по 17 мая 2025 года прошел 1-й Открытый Чемпионат Центральной Азии "Suv Parisi". Команда Kazakhstan Team I продемонстрировала высочайший уровень подготовки, завоевав впечатляющее количество наград во всех возрастных категориях. Всего в копилке казахстанской команды 13 золотых и 5 серебряных медалей, передает BAQ.KZ.

В категории Senior казахстанские спортсменки не оставили шансов соперницам, завоевав все золотые медали! Особенно отличились:

Полина Мерзлякова , завоевавшая "серебро" в соло произвольной программе.

, завоевавшая "серебро" в соло произвольной программе. Дуэт Макпал Калмурзаевой и Айганым Саим , ставший лучшим в женском дуэте (техническая программа).

, ставший лучшим в женском дуэте (техническая программа). Валерия Столбунова и Артур Майданов , победившие в микс-дуэте (произвольная программа).

, победившие в микс-дуэте (произвольная программа). Группы в технической и произвольной программах, а также в акробатической группе, в которых участвовали сильнейшие синхронистки Казахстана: Мерзлякова Полина, Макпал Калмурзаева, Айганым Саим, Милана Ашаханова, Ирина Говорухина, Альбина Омирсерикова, Анастасия Воронкова, Ирада Исламова и Валерия Столбунова.

Юные таланты также порадовали своими успехами:

В возрастной категории 13-15, 16 лет Тахмина Заирова завоевала "серебро" в обязательной программе, а Валерия Матвеева стала лучшей в соло произвольной программе. Микс-дуэт в составе Софии Харченко и Святослава Белякова также стал обладателем золотой медали. Группы и комбинированная группа в этой возрастной категории также завоевали "золото".

завоевала "серебро" в обязательной программе, а стала лучшей в соло произвольной программе. Микс-дуэт в составе также стал обладателем золотой медали. Группы и комбинированная группа в этой возрастной категории также завоевали "золото". Самые юные участницы – девочки 12 лет и моложе – также показали отличные результаты. Эвелина Белякова победила в обязательной программе, Азалия Борантаева взяла "серебро" в соло произвольной программе, а в микс-дуэте Михаил Жуков, Эвелина Белякова и Айниса Махмутова завоевали золотую медаль. Группы в произвольной и комбинированной программах также поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Вслед за ярким выступлением первой команды, Kazakhstan Team II продемонстрировала не менее впечатляющие результаты, добавив в общую копилку сборной еще больше медалей. На этот раз казахстанские синхронистки завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых наград. Успехи второй команды:

В категории Senior блистательно выступил дуэт Сании Гибадуллиной и Карины Доценко , завоевав золото в произвольной программе и бронзу в технической!

, завоевав золото в произвольной программе и бронзу в технической! В возрастной группе 13-15, 16 лет Салима Акылбек завоевала серебро в соло произвольной программе и бронзу в обязательной программе.

завоевала серебро в соло произвольной программе и бронзу в обязательной программе. Также дуэт Салимы Акылбек, Алиши Рафкатовой и Инаят Жамбуловой завоевал золото в произвольной программе!

завоевал золото в произвольной программе! Микс-дуэт в составе Нурии Хаировой и Богдана Симакина стал серебряным призером. Произвольная группа и комбинированная группа в этой возрастной категории также стали обладателями серебряных медалей.

стал серебряным призером. Произвольная группа и комбинированная группа в этой возрастной категории также стали обладателями серебряных медалей. Самые юные спортсменки, 12 лет и моложе, завоевали бронзовые медали в обязательной программе - Анара Абдугалиева и в групповых упражнениях.

По итогам чемпионата, обе команды Kazakhstan Team I и Kazakhstan Team II в сумме завоевали 15 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей. Это блестящий результат, который подтверждает высокий уровень казахстанской школы артистического плавания. Представители всех возрастных групп внесли свой вклад в общий успех команды, продемонстрировав мастерство, упорство и стремление к победе.

Напомним, что 2024 год стал триумфальным для казахстанских спортсменов в артистическом плавании. На Чемпионате Мира и этапах Кубка Мира в Китае, Франции и Канаде пловцы завоевали впечатляющее количество наград. Особо отличились следующие спортсмены: Эдуард Ким (2 золота, 3 серебра), Наргиза Болатова (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы), Анна Павлецова (3 золота, 2 серебра, 5 бронз), Даяна Джаманчалова (4 золота), Виктор Друзин (2 золота, 3 серебра, 1 бронза).

Генеральным партнером Федерации водных видов спорта является АО "Самрук-Қазына", партнерами – АО "КEGOC" и Фонд поддержки спорта "Sport Qory".

Фото предоставлены тренерами: Нартовой Екатериной, Исаевой Айгерим, Анной Соколовской, Марией Белозеровой.