Казахстанские синхронисты завоевали "бронзу" на Чемпионате Азии
Сегодня, 04:29
В соревнованиях по артистическому плаванию на чемпионате Азии по водным видам спорта в Индии прошел финал среди смешанных дуэтов в произвольной программе, передаёт BAQ.KZ.
Честь Казахстана защищали Виктор Друзин и Наргиза Болатова. Наши синхронисты заработали 241.4613 балла и заняли третье место.
Места распределились так:
Кантинан Адисайсирибутр, Супитчая Сонгпан - 257.6872
Кайцзе Вэн, Сужуй Ян - 242.49.33
Виктор Друзин, Наргиза Болатова - 241.4613
