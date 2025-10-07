В соревнованиях по артистическому плаванию на чемпионате Азии по водным видам спорта в Индии прошел финал среди смешанных дуэтов в произвольной программе, передаёт BAQ.KZ.

Честь Казахстана защищали Виктор Друзин и Наргиза Болатова. Наши синхронисты заработали 241.4613 балла и заняли третье место.

Места распределились так:

Кантинан Адисайсирибутр, Супитчая Сонгпан - 257.6872

Кайцзе Вэн, Сужуй Ян - 242.49.33

Виктор Друзин, Наргиза Болатова - 241.4613