В теплый период в горах возмежен сход лавин, спасатели предупредили любителей дальних походов о важности изучения правил безопасности, передает BAQ.KZ.

"Если начался сход лавины — действуйте немедленно. Уходите в сторону от потока. Бросьте всё тяжёлое снаряжение.

Если вас захватывает снег — пытайтесь плыть, лучше на спине. Лицо должно быть направлено к поверхности. Одну руку держите вытянутой вверх.

Когда лавина остановится — создайте полость у носа и рта. Берегите кислород и силы.

Чтобы понять, где верх:

1) пустите слюну — она потечёт вниз,

2) пар от дыхания поднимается вверх", - рассказали спасатели.