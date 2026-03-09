Казахстанские спасатели рассказали, как вести себя во время схода лавины
В теплый период в горах возмежен сход лавин, спасатели предупредили любителей дальних походов о важности изучения правил безопасности, передает BAQ.KZ.
"Если начался сход лавины — действуйте немедленно. Уходите в сторону от потока. Бросьте всё тяжёлое снаряжение.
Если вас захватывает снег — пытайтесь плыть, лучше на спине. Лицо должно быть направлено к поверхности. Одну руку держите вытянутой вверх.
Когда лавина остановится — создайте полость у носа и рта. Берегите кислород и силы.
Чтобы понять, где верх:
1) пустите слюну — она потечёт вниз,
2) пар от дыхания поднимается вверх", - рассказали спасатели.
