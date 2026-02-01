Казахстанские спецподразделения стали первыми на UAE SWAT Challenge - 2026
Нашу страну на этих соревнованиях представляли пять сборных команд.
Сегодня, 00:37
213Фото: Polisia.kz
Казахстанские спецподразделения успешно выступили на международном турнире UAE SWAT Challenge - 2026 в Дубае, передаёт BAQ.KZ.
Нашу страну на этих соревнованиях представляли пять сборных команд. По итогам они показали один из лучших результатов за всю историю участия Казахстана в этом турнире.
В общекомандном зачёте команда Kaz SWAT Team C заняла первое место, Kaz SWAT Team A - второе. Третье место досталось команде из Китая.
Кроме того, Kaz SWAT Team B заняла восьмое место, Kaz SWAT Team Tomiris - восемнадцатое, а Kaz SWAT Team D - двадцатое место.
Отметим, что команда Tomiris оказалась лидером среди женских команд, оставив позади даже некоторые мужские команды из других стран.
