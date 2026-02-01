Казахстанские спецподразделения успешно выступили на международном турнире UAE SWAT Challenge - 2026 в Дубае, передаёт BAQ.KZ.

Нашу страну на этих соревнованиях представляли пять сборных команд. По итогам они показали один из лучших результатов за всю историю участия Казахстана в этом турнире.

В общекомандном зачёте команда Kaz SWAT Team C заняла первое место, Kaz SWAT Team A - второе. Третье место досталось команде из Китая.

Кроме того, Kaz SWAT Team B заняла восьмое место, Kaz SWAT Team Tomiris - восемнадцатое, а Kaz SWAT Team D - двадцатое место.

Отметим, что команда Tomiris оказалась лидером среди женских команд, оставив позади даже некоторые мужские команды из других стран.