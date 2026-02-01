Первые представители сборной Казахстана начнут выступления на XXV Зимних Олимпийских играх в субботу, 7 февраля, в первый официальный соревновательный день Игр, которые проходят в Италии — в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает BAQ.kz.

Первыми на олимпийскую трассу выйдут лыжницы Надежда Степашкина, Анна Мельник, Дарья Ряжко и Ксения Шалыгина. В 17.00 по времени Астаны они выступят в дисциплине скиатлон на дистанции 20 километров — 10 км классическим стилем и 10 км свободным ходом.

В 20.00 стартуют соревнования по конькобежному спорту на дистанции 3 000 метров. Казахстан в этом виде представят Надежда Морозова и Елизавета Голубева.

За годы независимости казахстанские спортсмены приняли участие в восьми Зимних Олимпийских играх и завоевали восемь медалей — одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые. Единственным олимпийским чемпионом страны на зимних Играх остается лыжник Владимир Смирнов. Уроженец Щучинска также выиграл для Казахстана два серебра и одну бронзу Олимпиад, три золотые медали чемпионата мира 1995 года и две высшие награды Зимней Азиады-1999.

Отметим, что следующие Зимние Азиатские игры в 2029 году вновь пройдут в Алматы.

XXV Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля. Торжественная церемония открытия пройдет сегодня поздно вечером на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.