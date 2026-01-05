Казахстанские спортсмены начали 2026 год с побед
Казахстанские атлеты успешно открыли спортивный сезон, отметившись медалями на международных стартах в фехтовании и теннисе, передает BAQ.kz.
Так, на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию на рапире, который прошёл в Фуджейра, сборная Казахстана завоевала две награды. В женских соревнованиях серебряную медаль выиграла София Актаева. В мужском турнире бронзовым призёром стал Тимофей Семёнов, пополнив медальный зачёт команды.
Успешно стартовала в новом сезоне и казахстанская теннисистка Аружан Сагындыкова. Она стала победительницей турнира ITF W15 Ahmedabad в парном разряде, который состоялся в Ахмедабад.
В финале 21-летняя спортсменка в дуэте с Марией Головиной уверенно обыграла японскую пару Ману Кавамура / Хонока Кобаяши со счётом 6:3, 6:2. Этот титул стал для Сагындыковой пятым на турнирах серии ITF в карьере и третьим — в парном разряде.
Удачное начало года подтверждает высокий потенциал казахстанских спортсменов и настраивает на новые успехи в сезоне-2026.
