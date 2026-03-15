Бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Гусман Кыргызбаев и двукратный призер чемпионатов мира Абиба Абужакынова проголосовали на участке референдума №437 при Посольстве Республики Казахстан в Чешской Республике, передает BAQ.kz

В настоящее время дзюдоисты находятся на международном тренировочном сборе в городе Нимбурк. Несмотря на плотный график подготовки, спортсмены нашли возможность принять участие в референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан.

Участие в голосовании стало для спортсменов возможностью выразить свою гражданскую позицию и поддержку важному для страны политическому событию.