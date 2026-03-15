Казахстанские спортсмены проголосовали на участке при посольстве в Чехии
Известные казахстанские дзюдоисты Гусман Кыргызбаев и Абиба Абужакынова приняли участие в референдуме по вопросу принятия новой Конституции
Сегодня 2026, 15:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:05Сегодня 2026, 15:05
76
Бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Гусман Кыргызбаев и двукратный призер чемпионатов мира Абиба Абужакынова проголосовали на участке референдума №437 при Посольстве Республики Казахстан в Чешской Республике, передает BAQ.kz.
Известные казахстанские спортсмены посетили участок референдума №437, расположенный при Посольстве Республики Казахстан в Чешской Республике.
В настоящее время дзюдоисты находятся на международном тренировочном сборе в городе Нимбурк. Несмотря на плотный график подготовки, спортсмены нашли возможность принять участие в референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан.
Гусман Кыргызбаев - бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года, а Абиба Абужакынова является двукратным призером чемпионатов мира по дзюдо.
Участие в голосовании стало для спортсменов возможностью выразить свою гражданскую позицию и поддержку важному для страны политическому событию.
0/2
1/2
