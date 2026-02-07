В Италии стартовали Зимние Олимпийские игры, которые уже в первые часы дали понять: это будет не только спортивный, но и визуально выверенный турнир, сообщает BAQ.kz.

Церемония открытия прошла сразу на нескольких площадках — в Милане и коммуне Ливиньо, где во время парада наций зрители увидели сборные в тщательно продуманных образах, сочетающих национальную идентичность, технологии и модные тренды.

Флаг Казахстана на церемонии открытия несли сразу два спортсмена. В Милане знаменосцем стал представитель шорт-трека Денис Никиша, а в Ливиньо национальное знамя вела фристайлистка-могулистка Аяулым Амренова. Такой формат подчеркнул распределенный характер открытия и дал возможность представить команду сразу в двух знаковых точках Олимпиады.

Игры продлятся с 6 по 22 февраля. Казахстан на нынешней Олимпиаде представляют 36 спортсменов — 18 мужчин и 18 женщин, которые выступят в 10 дисциплинах.

Олимпиада как подиум

Организаторы и участники уже называют нынешние Игры самыми модными за последние годы. Италия задала тон: хозяева Олимпиады вышли в форме EA7 Emporio Armani. Бренд остается официальным экипировщиком сборной с 2012 года, а представленная коллекция стала одной из последних работ Джорджо Армани, ушедшего из жизни в сентябре 2025 года. Дизайнер отказался от привычного для итальянских команд небесно-голубого цвета "аззурро", сделав ставку на белый цвет. Минималистичный образ дополнили цвета национального флага на воротнике куртки и надпись "Italia" на спине.

Сборная США вновь доверилась Ralph Lauren — бренду, который экипирует американцев с 2008 года. Для церемонии открытия были подготовлены шерстяные пальто-дафлкоты молочного оттенка, свитеры с узором в виде американского флага и классические брюки. Образы для церемонии закрытия, в свою очередь, отсылают к винтажной эстетике горнолыжных костюмов середины XX века.

Одним из самых обсуждаемых образов стала церемониальная форма сборной Монголии. Она быстро разошлась по соцсетям и получила восторженные отзывы. Дизайнеры переосмыслили традиционный костюм дээл (дэгэл), обратившись к эстетике Великой Монгольской империи XIII–XV веков. Экипировщиком выступил бренд Goyol Cashmere, поэтому вся церемониальная одежда выполнена из кашемира — материала, который на протяжении веков помогал кочевым народам Центральной Азии выживать в суровых климатических условиях.

Канадские олимпийцы и паралимпийцы третий турнир подряд выходят в форме бренда Lululemon. В Оттаве подчеркивали, что ключевым принципом при создании коллекции стала функциональность. Материалы тестировались на терморегуляцию в холодильных камерах, учитывались рекомендации паралимпийцев, а каждая деталь продумывалась с точки зрения удобства. В результате появились жилеты-трансформеры со стропами, эластичные брюки, защищающие от ветра и влаги, и футболки с технологией Silverescent, предотвращающей появление запаха.

Немецкую сборную, как и на протяжении более чем пятидесяти лет, экипирует adidas. Коллекция Team D, основанная на линейке Terrex, включает 71 элемент и рассчитана на разные дисциплины, типы телосложения и условия эксплуатации — от спортсменов до тренеров и технического персонала.

Казахстанский акцент

На этом фоне особое внимание казахстанской аудитории было приковано к форме национальной сборной. Парадный комплект включает 22 элемента и выполнен в бело-синей цветовой гамме с голубым градиентом. В дизайне использованы элементы национального орнамента, которые стали главным визуальным акцентом образа.

Парадная экипировка была разработана отечественным брендом из Кызылорды, тогда как тренировочные и соревновательные комплекты для спортсменов подготовила компания Under Armour. Отмечается, что контракт на производство парадной формы был заключен за внебюджетные средства. При этом казахстанский бренд предоставил значительную скидку — порядка 70 процентов, что позволило существенно сократить общие расходы на экипировку команды.

После публикации формы в социальных сетях и СМИ развернулась активная дискуссия. Часть болельщиков положительно оценила стремление подчеркнуть национальную идентичность и использование орнамента. В то же время многие пользователи стали сравнивать казахстанскую экипировку с формами других сборных, прежде всего Монголии, которая получила высокие оценки международной спортивной аудитории за цельность образа и глубокую связь с культурной традицией.

Так или иначе, парад открытия показал: современная Олимпиада давно вышла за рамки спорта. Форма стала языком, на котором страны рассказывают миру о себе — через историю, технологии и визуальные смыслы. И в этом диалоге Казахстан заявил о себе уверенно, сделав ставку на собственные символы и участие отечественных дизайнеров.