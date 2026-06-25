Казахстанские спортсмены выступят на престижном турнире United States Smash в США

Казахстанские мастера настольного тенниса примут участие в международном турнире United States Smash, который пройдет в Лос-Анджелесе с 26 июня по 5 июля.

Турнир соберет сильнейших игроков мира, включая олимпийских чемпионов, победителей и призеров мировых первенств. Среди участников заявлены Ван Чуцинь, Трульс Морегард, Томокадзу Харимото, Феликс Лебрун, Уго Кальдерано, а также Сунь Инша, Ван Маньюй, Мива Харимото, Сабина Винтер и Хина Хаята.

United States Smash входит в число наиболее престижных турниров мирового настольного тенниса и ежегодно собирает ведущих спортсменов планеты. Для казахстанских теннисистов участие в соревнованиях станет возможностью проверить свои силы в противостоянии с представителями мировой элиты.