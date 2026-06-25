Казахстанские спортсмены выступят на престижном турнире United States Smash в США
На соревнованиях страну представят два спортсмена — Кирилл Герасименко и Зауреш Акашева.
Сегодня 2026, 22:31
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Сегодня 2026, 22:31Сегодня 2026, 22:31
79Фото: НОК РК
Казахстанские мастера настольного тенниса примут участие в международном турнире United States Smash, который пройдет в Лос-Анджелесе с 26 июня по 5 июля.
Турнир соберет сильнейших игроков мира, включая олимпийских чемпионов, победителей и призеров мировых первенств. Среди участников заявлены Ван Чуцинь, Трульс Морегард, Томокадзу Харимото, Феликс Лебрун, Уго Кальдерано, а также Сунь Инша, Ван Маньюй, Мива Харимото, Сабина Винтер и Хина Хаята.
United States Smash входит в число наиболее престижных турниров мирового настольного тенниса и ежегодно собирает ведущих спортсменов планеты. Для казахстанских теннисистов участие в соревнованиях станет возможностью проверить свои силы в противостоянии с представителями мировой элиты.
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