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Казахстанские спортсмены выступят на престижном турнире United States Smash в США

На соревнованиях страну представят два спортсмена — Кирилл Герасименко и Зауреш Акашева.

Сегодня 2026, 22:31
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НОК РК Сегодня 2026, 22:31
Сегодня 2026, 22:31
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Фото: НОК РК

Казахстанские мастера настольного тенниса примут участие в международном турнире United States Smash, который пройдет в Лос-Анджелесе с 26 июня по 5 июля.

Турнир соберет сильнейших игроков мира, включая олимпийских чемпионов, победителей и призеров мировых первенств. Среди участников заявлены Ван Чуцинь, Трульс Морегард, Томокадзу Харимото, Феликс Лебрун, Уго Кальдерано, а также Сунь Инша, Ван Маньюй, Мива Харимото, Сабина Винтер и Хина Хаята.

United States Smash входит в число наиболее престижных турниров мирового настольного тенниса и ежегодно собирает ведущих спортсменов планеты. Для казахстанских теннисистов участие в соревнованиях станет возможностью проверить свои силы в противостоянии с представителями мировой элиты.

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