В городе Закопане (Польша) на международном турнире Orlen Cup по прыжкам на лыжах с трамплина казахстанские спортсмены завоевали две награды, передает BAQ.KZ.

Представитель сборной Казахстана Керейхан Кабдулла, выступавший на трамплине HS-70, набрав в сумме 251,5 балла, занял 1-е место. Также Александр Филоненко с результатом 249,6 балла стал бронзовым призёром. Серебряную медаль завоевал польский спортсмен Милош Маляж (242,3 балла).

Отметим, что в данном виде программы в соревнованиях приняли участие около 40 спортсменов из разных стран.