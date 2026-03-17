Казахстанские спортсмены завоевали две медали на турнире по прыжкам с трамплина
В соревнованиях приняли участие около 40 спортсменов из разных стран.
Сегодня 2026, 02:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
130Фото: НОК РК
В городе Закопане (Польша) на международном турнире Orlen Cup по прыжкам на лыжах с трамплина казахстанские спортсмены завоевали две награды, передает BAQ.KZ.
Представитель сборной Казахстана Керейхан Кабдулла, выступавший на трамплине HS-70, набрав в сумме 251,5 балла, занял 1-е место. Также Александр Филоненко с результатом 249,6 балла стал бронзовым призёром. Серебряную медаль завоевал польский спортсмен Милош Маляж (242,3 балла).
Отметим, что в данном виде программы в соревнованиях приняли участие около 40 спортсменов из разных стран.
