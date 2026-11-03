Казахстанские стрелки начали борьбу за олимпийские лицензии в Катаре

В Дохе стартовал чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе. Турнир продлится до 14 ноября и станет первым квалификационным этапом в этом виде спорта на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.

На мировом первенстве разыграют 36 олимпийских лицензий в 12 индивидуальных дисциплинах — по три квоты в каждой. Казахстан представят 22 спортсмена. В соревнованиях по пулевой стрельбе выступят 16 стрелков в дисциплинах «винтовка» и «пистолет». Ещё шесть спортсменов поборются за медали в стендовой стрельбе — в дисциплинах «скит» и «трап».

Первые финалы с участием казахстанских спортсменов состоятся 3 ноября. В этот день определят победителей в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин и мужчин.