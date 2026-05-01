Казахстанские стрелки триумфально выступили на этапе Кубка мира
Спортсмены уверенно заявили о себе на международной арене.
Сегодня 2026, 11:38
Фото: НОК РК
Сборная Казахстана успешно выступила на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе среди юниоров в Каире, завоевав три золотые медали, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Главным героем турнира стал Олег Носков, который оформил дубль. Он стал лучшим в стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров из положения лёжа, а также одержал победу в дисциплине стрельбы из винтовки с 50 метров из трёх положений.
Ещё одну золотую награду команде принес Кирилл Цуканов, показавший лучший результат в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров.
Таким образом, казахстанские спортсмены уверенно заявили о себе на международной арене, продемонстрировав высокий уровень подготовки и конкурентоспособность.
Самое читаемое
- Убийство в селе Жибек Жолы: стали известны новые подробности
- Лавров заявил о «многовековой дружбе» Казахстана и России
- В Алматы открыли первый крематорий в Казахстане
- Под Алматы горит склад на картонном заводе
- Знаменитый «Тирамису» в Мангистау защитят от водителей-вандалов: акимат уже готовит изменения