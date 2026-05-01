Казахстанские стрелки триумфально выступили на этапе Кубка мира

Сборная Казахстана успешно выступила на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе среди юниоров в Каире, завоевав три золотые медали, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Главным героем турнира стал Олег Носков, который оформил дубль. Он стал лучшим в стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров из положения лёжа, а также одержал победу в дисциплине стрельбы из винтовки с 50 метров из трёх положений.

Ещё одну золотую награду команде принес Кирилл Цуканов, показавший лучший результат в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров.

Таким образом, казахстанские спортсмены уверенно заявили о себе на международной арене, продемонстрировав высокий уровень подготовки и конкурентоспособность.