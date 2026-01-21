Казахстанские стрелки взяли еще медали на ЧА в Дохе
Сегодня, 20:12
61Фото: НОК Казахстана
Команда Казахстана по стендовой стрельбе отметилась ещё несколькими медалями на чемпионате Азии в Дохе (Катар), передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана, золотую награду стране принесли Элеонора Ибрагимова, Анастасия Прилепина, Наргиза Сарманова. Спортсменки показали первый результат в командных соревнованиях в "трапе".
Также казахстанцы в "трапе" проявили себя и в индивидуальном зачёте.
Вторыми стали Максим Бедарев и Элеонора Ибрагимова.
Отметим, что ранее наша сборная в "ските" завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.
