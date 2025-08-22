Сборная команда Казахстана успешно выступает на XVI Чемпионате Азии по спортивной стрельбе, проходящем с 16 по 30 августа в Шымкенте. В активе нашей национальной команды 9 медалей: 2 золотые, 1 серебряная и 6 бронзовых, передает BAQ.KZ.

Первую золотую медаль чемпионата для Казахстана завоевал Ислам Сатпаев. В финале упражнения 10m air rifle представитель Алматы и бронзовый призёр Олимпийских игр Париж-2024 опередил соперников из Китая и Кореи, став чемпионом Азии.

В этот же день золотую медаль в упражнении "скит" среди юниоров завоевал Артём Седельников, также представляющий Алматы. В напряжённой борьбе он обошёл представителей Индии.

Ранее в упражнении "скит" среди женщин бронзовую медаль завоевала Анастасия Молчанова, а в командном зачёте женская сборная Казахстана (Ольга Хайлова, Адель Садакбаева и Анастасия Молчанова) поднялась на вторую ступень пьедестала, выиграв серебро.

В упражнениях с пневматическим пистолетом наши спортсмены также продемонстрировали стабильные результаты. В упражнении ПП-3 среди юниоров бронзовую награду завоевала команда в составе Кирилла Федькина, Рамазана Ынтыкбая и Кирилла Цуканова. В этой же дисциплине среди юниорок бронзой отметились Сауле Алимбек, Кристина Устинова и Асылым Жакия. Среди девушек бронзовую медаль в командном зачёте ПП-3 выиграли Кира Владимирова, Алиса Краденова и Софья Жукова.

Кроме того, в смешанных упражнениях ПП-микс юниорская пара Кирилл Федькин и Сауле Алимбек добавила ещё одну бронзу. В этой же дисциплине среди юношей медаль аналогичного достоинства завоевали Даниил Смирнов и Алиса Краденова.