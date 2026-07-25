Казахстанские стрелки завоевали два серебра на чемпионате мира в Эстонии

Сборная Казахстана завоевала две серебряные медали на чемпионате мира по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине, сообщает Национальный олимпийский комитет Казахстана.

Обе награды казахстанские спортсмены выиграли в юниорской возрастной категории.

Даниил Яковенко стал серебряным призером в стрельбе по движущейся мишени с дистанции 10 метров. В финале казахстанский спортсмен уступил представителю Финляндии Уильяму Эрику Вилкману. Бронзовую медаль завоевал южнокореец Ким Чжэмин.

Еще одно серебро Казахстану принесла Енлик Аскар. В финале соревнований на дистанции 10 метров она проиграла Аиде Азатян из Армении. Третье место заняла представительница Украины Мирослава Шимко.

Таким образом, казахстанская сборная пополнила медальный зачет чемпионата мира двумя серебряными наградами.

Ранее на турнире золотые медали для Казахстана завоевали Фатима Ирназарова и Валат Мусаев. Еще одну бронзовую награду в актив сборной принесла Зухра Ирназарова.