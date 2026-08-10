Казахстан и Tokyo Metropolitan University обсуждают новые возможности для студентов и ученых. Среди предложений обмены между вузами, совместные исследования и подготовка специалистов, передает BAQ.KZ.

Одно из направлений касается академической мобильности. Казахстанские студенты и преподаватели могут получить возможность участвовать в программах обмена с японскими коллегами.

Отдельно обсуждается совместная работа ученых, обмен опытом между преподавателями и прямое партнерство Tokyo Metropolitan University с казахстанскими вузами.

Обсуждение сотрудничества может продолжиться в ноябре в Астане на Форуме стратегических партнеров, куда пригласили представителя японского университета.

На этом фоне Tokyo Metropolitan University сам расширяет возможности для иностранных студентов. В 2027 году вуз начнет открывать программы высшего образования на английском языке. Сначала они появятся на четырех направлениях факультета городской среды.

В 2028 году университет планирует открыть отдельный международный факультет с обучением на английском языке. Из 75 мест около 25 предусмотрены для иностранных студентов. Для поступающих из других стран заявлены онлайн экзамены, места для проживания и финансовая поддержка лучших студентов.