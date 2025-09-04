Казахстанские студенты отправились на III Тюркскую универсиаду в Кыргызстан
66 молодых казахстанцев поборются за медали.
В Чолпон-Ате (Кыргызстан) стартует III Тюркская универсиада, которая пройдет с 3 по 9 сентября, передает BAQ.KZ. Казахстан на студенческих играх представят 66 спортсменов из 15 вузов страны. Участники будут бороться за медали в семи дисциплинах: волейболе, футзале, настольном теннисе, шахматах, дзюдо, вольной и греко-римской борьбе. Торжественное открытие универсиады состоится 4 сентября, а церемония закрытия запланирована на 8 сентября.
Кроме Казахстана, в соревнованиях участвуют команды Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана — стран-участниц Организации тюркских государств. Напомним, что предыдущая, II Тюркская универсиада прошла в ноябре 2023 года в Туркестане и собрала 445 делегатов из пяти стран.
В министерстве науки и высшего образования РК подчеркивают, что вовлечение студентов в международные и республиканские спортивные события остается одним из приоритетов ведомства.
