Казахстанские студенты отправились в Турцию на образовательную летнюю школу

40 студентов Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави приняли участие в традиционной образовательной программе "Летняя школа" в Турции.

Программа направлена на развитие академической мобильности студентов, получение международного опыта, а также укрепление образовательных и культурных связей между Казахстаном и Турцией.

Участниками стали студенты, прошедшие конкурсный отбор. При выборе учитывались академические достижения, знание турецкого языка, а также успехи в научной, общественной и творческой деятельности.

Перед отправлением руководство университета встретилось с участниками программы и пожелало им успешного обучения. Студентам также напомнили о важности использования полученного опыта в дальнейшей учебной и общественной работе.

В рамках десятидневной программы студенты посетят города Бурса, Чанаккале, Балыкесир, Биледжик, Анкара, Невшехир, Болу и Стамбул. Участники ознакомятся с историко-культурным наследием Турции, деятельностью ведущих университетов и особенностями социально-экономического развития регионов.

Отмечается, что в этом году программа "Летняя школа" проводится для студентов университета уже в четвертый раз. В первый год ее участниками стали 70 студентов, а в последующие годы ежегодно в Турцию отправляются по 40 обучающихся.