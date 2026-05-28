Казахстанские студенты смогут обучаться дзюдо в учебных заведениях

Казахстанские студенты смогут заниматься дзюдо прямо в вузах и колледжах.

Министерство науки и высшего образования РК и Международная федерация дзюдо запускают совместный проект по развитию этого вида спорта среди молодежи.

Меморандум о сотрудничестве подписали министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и президент IJF Мариус Визер.

Теперь дзюдо планируют постепенно внедрять в образовательную систему страны. В учебных заведениях будут открывать секции, проводить турниры и создавать студенческие лиги. Особое внимание уделят не только тренировкам, но и подготовке будущих спортсменов и тренеров.

Для занятий вузы и колледжи обеспечат татами, спортивным инвентарем и экипировкой. Также планируется модернизация спортивных залов и развитие инфраструктуры.

Финансированием и координацией проекта займется фонд Jenys International Sports Foundation.

По мнению сторон, новая программа поможет развивать массовый спорт в Казахстане и привлечет больше молодежи к здоровому образу жизни.