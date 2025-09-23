Казахстанцы выиграли престижный международный турнир по кибербезопасности
В финале состязались 20 сильнейших команд из стран СНГ.
Студенты столичного Высшего политехнического колледжа Astana Polytechnic заняли первое место на II Международном турнире GO CTF TATARSTAN 2025 по кибербезопасности, передает BAQ.KZ.
В финале состязались 20 сильнейших команд из стран СНГ, сообщает Министерство просвещения РК.
GO CTF — международный чемпионат, который направлен на развитие цифровых компетенций, командной работы и подготовку молодых кадров в одной из самых востребованных профессий XXI века — кибербезопасности.
Победа студентов Astana Polytechnic, достигнутая в Год рабочих профессий, подчеркивает актуальность и престиж прикладных специальностей, а также демонстрирует способность молодых казахстанских профессионалов конкурировать на международной арене в передовых сферах.
"Наши студенты доказали, что рабочие профессии сегодня — это не только традиционные сферы, но и высокотехнологичные направления, требующие знаний, креативности и командной работы. Победа в GO CTF — это вклад в формирование нового поколения специалистов, которые будут обеспечивать цифровую безопасность страны", — отметил директор Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Асет Муханбетов.
