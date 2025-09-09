В Кыргызстане завершилась III Тюркская универсиада, которая проходила с 3 по 9 сентября и собрала студентов-спортсменов из пяти стран - Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, передает BAQ.KZ.

Соревнования включали семь видов спорта: волейбол, футзал, настольный теннис, шахматы, дзюдо, вольную и греко-римскую борьбу. Всего в универсиаде приняли участие 450 делегатов, Казахстан был представлен командой из 66 студентов из 15 вузов страны.

"По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 23 медали: 8 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых", - говорится в сообщении.

Следующая, IV Тюркская универсиада, пройдёт в 2027 году в Турции.