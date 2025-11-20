Сборная Казахстана по таеквондо (WT) примет участие в финальном турнире года — World Taekwondo Grand Prix Challenge Bangkok 2025, который пройдет с 21 по 24 ноября в Таиланде, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Страну на международном ринге представят Самирхон Абабакиров, Дамир Шуленов и Аманбол Бегимбетов — опытные спортсмены, входящие в число сильнейших таеквондистов Казахстана и имеющие значительный международный опыт.

Гран-при Challenge считается одним из ключевых этапов сезона. Турнир собирает элиту мирового таеквондо и служит важной подготовкой к следующим этапам серии Гран-при, а также к Олимпийским играм. Участие в соревнованиях позволяет спортсменам тестировать свои силы, улучшать рейтинг и укреплять позиции на мировой арене.

Выступление казахстанской команды на этом турнире станет важным шагом в международной спортивной подготовке и подтверждением высокого уровня национального таеквондо.