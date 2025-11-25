Мужская сборная Казахстана по таеквондо завершила участие на крупном турнире серии Grand Prix Challenge, который проходил в Бангкоке, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Лучший результат среди казахстанских спортсменов показал Самирхон Абабакиров. В весовой категории до 68 кг он уверенно дошёл до полуфинала, но уступил представителю Южной Кореи Мун Хон Джину.

В поединке за бронзовую медаль Абабакиров встретился с испанцем Висенте Юнтой, однако также потерпел поражение и завершил турнир на пятом месте.

В этой же категории выступали Дамир Шуленов и Аманбол Бегимбетов, но они не смогли пробиться в призовую зону и также покинули соревнования без наград.

Несмотря на отсутствие медалей, участие в престижном турнире стало важным этапом подготовки сборной Казахстана к следующему сезону и квалификационным стартам.