Казахстанские таеквондисты завершили выступление в Бангкоке без медалей
Участие в престижном турнире стало важным этапом подготовки сборной Казахстана к следующему сезону.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мужская сборная Казахстана по таеквондо завершила участие на крупном турнире серии Grand Prix Challenge, который проходил в Бангкоке, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Лучший результат среди казахстанских спортсменов показал Самирхон Абабакиров. В весовой категории до 68 кг он уверенно дошёл до полуфинала, но уступил представителю Южной Кореи Мун Хон Джину.
В поединке за бронзовую медаль Абабакиров встретился с испанцем Висенте Юнтой, однако также потерпел поражение и завершил турнир на пятом месте.
В этой же категории выступали Дамир Шуленов и Аманбол Бегимбетов, но они не смогли пробиться в призовую зону и также покинули соревнования без наград.
Несмотря на отсутствие медалей, участие в престижном турнире стало важным этапом подготовки сборной Казахстана к следующему сезону и квалификационным стартам.
Самое читаемое
- Казахстан выиграл пять золотых медалей на чемпионате Азии по гребле
- В Алматинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7
- В МИРЕ: переговоры США и Украины, саммит G20 в ЮАР, операция ЦАХАЛа в Бейруте
- Наводнения во Вьетнаме затопили 200 тысяч домов
- В Минтруда назвали размер выплат многодетным семьям на 2025 год