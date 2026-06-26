Казахстанские таеквондисты завоевали три золота на турнире Kazakhstan Open в Астане

Казахстанские спортсмены успешно выступили на международном рейтинговом турнире по таеквондо Kazakhstan Open, который стартовал в столице.

По итогам соревнований среди взрослых сборная Казахстана завоевала три золотые медали. Победителями турнира стали Самирхон Абабакиров в весовой категории до 68 кг, Батырхан Толеугали в категории до 87 кг и Бейбарыс Кабылан в весе свыше 87 кг.

Особого внимания заслуживает выступление Батырхана Толеугали, который в финальном поединке одержал победу над олимпийским чемпионом Парижа-2024 и двукратным победителем Африканских игр Фирас Катусси.

В свою очередь Самирхон Абабакиров в решающем бою уверенно победил представителя Туниса Фарес Боужема.

В супертяжелой весовой категории Бейбарыс Кабылан оказался сильнее серебряного призера чемпионата Азии 2026 года Марат Мавлонов из Узбекистана.

Kazakhstan Open является рейтинговым турниром и входит в календарь международных соревнований по таеквондо, собирая сильнейших спортсменов из разных стран мира.