Казахстанские тайбоксеры завоевали 20 золотых медалей в Турции
В Кемере (Турция) завершился международный турнир по муайтай XIIII Antalya Open Cup.
Вчера 2026, 23:49
Вчера 2026, 23:49Вчера 2026, 23:49
95Фото: Qazaqstan muaytai federation
Казахстан стал вторым на престижном кубке в Турции, оставив позади сборную Венгрии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран мира, в том числе представители сборной Казахстана.
На турнире наши спортсмены завоевали 20 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей, заняв второе место в общекомандном зачёте.
Первое место заняла сборная Турции (26-50-73), третье — команда Венгрии (9-4-0).
Antalya Open Cup является одним из престижных международных турниров по муайтай. Результат сборной Казахстана в очередной раз подтвердил конкурентоспособность отечественных тайбоксеров на мировой арене.