Казахстан стал вторым на престижном кубке в Турции, оставив позади сборную Венгрии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран мира, в том числе представители сборной Казахстана.

На турнире наши спортсмены завоевали 20 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей, заняв второе место в общекомандном зачёте.

Первое место заняла сборная Турции (26-50-73), третье — команда Венгрии (9-4-0).

Antalya Open Cup является одним из престижных международных турниров по муайтай. Результат сборной Казахстана в очередной раз подтвердил конкурентоспособность отечественных тайбоксеров на мировой арене.