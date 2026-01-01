Зимние Олимпийские игры 2026 года будут транслироваться в Казахстане в прямом эфире, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Как сообщили в ведомстве, показ главного спортивного события четырехлетия обеспечат телеканалы Qazaqstan, Qazsport, "Хабар" и Jibek Joly.

На предстоящих Играх будет разыграно 116 комплектов медалей. На данный момент Казахстан официально имеет олимпийские квоты в трех видах спорта — шорт-треке, конькобежном спорте и фигурном катании.

Церемония открытия Олимпиады состоится 6 февраля — ее, как и соревновательную программу, зрители смогут увидеть в прямом эфире на указанных телеканалах.

Напомним, зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля. Принимать соревнования будут Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия).