Сильная жара, грозы и пыльные бури: синоптики предупредили жителей Казахстана

Синоптики объявили штормовые предупреждения сразу в нескольких регионах Казахстана на 31 мая.

По данным метеорологов, в ряде областей ожидаются сильная жара, грозы, шквалистый ветер, град и пыльные бури.

Наиболее высокая температура прогнозируется в Туркестанской области, где воздух прогреется до 41 градуса. Жаркая погода также ожидается в Жамбылской, Алматинской, области Жетысу, области Абай, Павлодарской области и области Улытау.

Дожди и грозы прогнозируются в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях. В отдельных районах возможны град и шквал.

Пыльные бури ожидаются в Кызылординской, Туркестанской областях и на юге области Абай.

Кроме того, во многих регионах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Особенно осторожными следует быть жителям Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской и других областей.

Также синоптики предупреждают о возможных обильных осадках на западе и северо-западе страны. До 4-5 июня сильные дожди прогнозируются в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Костанайской областях.