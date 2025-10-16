Казахстанские теннисисты Александр Шевченко и Тимофей Скатов завершили участие в турнире Almaty Open-250, проиграв в первом круге парного разряда, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Встреча с дуэтом Мануэль Гинар (Франция) и Гвидо Андреоцци (Аргентина) завершилась поражением казахстанцев в двух сетах — 2:6, 3:6. Матч продолжался менее часа.

Таким образом, после вылета Шевченко и Скатова на турнире не осталось представителей Казахстана ни в одиночных, ни в парных соревнованиях.

Ранее оба спортсмена также завершили борьбу в одиночном разряде:

Тимофей Скатов уступил в первом раунде австралийцу Ринки Хидзикату,

Александр Шевченко во втором раунде проиграл французу Корентену Муте.

Турнир Almaty Open-250 входит в серию ATP Challenger и традиционно проходит в Казахстане, собирая сильных теннисистов со всего мира.