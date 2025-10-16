Казахстанские теннисисты завершили выступление на турнире Almaty Open
На турнире не осталось представителей Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанские теннисисты Александр Шевченко и Тимофей Скатов завершили участие в турнире Almaty Open-250, проиграв в первом круге парного разряда, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Встреча с дуэтом Мануэль Гинар (Франция) и Гвидо Андреоцци (Аргентина) завершилась поражением казахстанцев в двух сетах — 2:6, 3:6. Матч продолжался менее часа.
Таким образом, после вылета Шевченко и Скатова на турнире не осталось представителей Казахстана ни в одиночных, ни в парных соревнованиях.
Ранее оба спортсмена также завершили борьбу в одиночном разряде:
Тимофей Скатов уступил в первом раунде австралийцу Ринки Хидзикату,
Александр Шевченко во втором раунде проиграл французу Корентену Муте.
Турнир Almaty Open-250 входит в серию ATP Challenger и традиционно проходит в Казахстане, собирая сильных теннисистов со всего мира.
Самое читаемое
- Костанай во тьме: даже после миллиардных вложений горожане ходят по неосвещённым улицам
- Школьницу изнасиловали в Алматинской области
- "270 солдат за три года": депутат потребовал решить проблему дедовщины в армии
- Казахстанец завоевал золотую медаль по пара пауэрлифтингу
- В Бангладеш девять человек погибли при пожаре на швейной фабрике