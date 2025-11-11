Казахстанские теннисисты завоевали золото в финале Игр Исламской солидарности
Сегодня, 06:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:15Сегодня, 06:15
34Фото: Тұрар Қазанғапов
Мужская сборная Казахстана по настольному теннису одержала победу над командой Ирана в финале Игр Исламской солидарности, передает BAQ.KZ.
В составе команды выступили Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжегулов. Матч завершился со счетом 8:1 в пользу казахстанцев
Самое читаемое
- Пенсия по новым правилам: что нужно знать каждому казахстанцу
- Полиция Актау опровергла слухи о готовящихся терактах в школах города
- Казахстан – Россия: мнение эксперта о предстоящем визите Президента Токаева в Российскую Федерацию
- Казахстанские пловцы выиграли золото и серебро на Играх исламской солидарности
- Казахстан завоевал первое золото Игр Исламской солидарности