Мужская сборная Казахстана по настольному теннису одержала победу над командой Ирана в финале Игр Исламской солидарности, передает BAQ.KZ.

В составе команды выступили Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжегулов. Матч завершился со счетом 8:1 в пользу казахстанцев