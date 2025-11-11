  • 11 Ноября, 06:24

Казахстанские теннисисты завоевали золото в финале Игр Исламской солидарности

Сегодня, 06:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Тұрар Қазанғапов Сегодня, 06:15
Сегодня, 06:15
34
Фото: Тұрар Қазанғапов

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису одержала победу над командой Ирана в финале Игр Исламской солидарности, передает BAQ.KZ.

В составе команды выступили  Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжегулов. Матч завершился со счетом 8:1 в пользу казахстанцев

Самое читаемое

Наверх