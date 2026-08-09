Казахстанские триатлонисты завоевали четыре медали на этапе Кубка Азии в Туркестане

В мужском зачете золотую медаль выиграл казахстанец Рамазан Айнегов, показав результат 21:59. Вторым стал его соотечественник Гор Депершмидт — 22:04. Третье место занял представитель России Илья Зотов с результатом 22:12.

Среди девушек победу также одержала представительница Казахстана — Алуа Нурмухамет. Она преодолела дистанцию за 25:26.

Серебряную медаль завоевала казахстанка Калерия Шнайдер, показав результат 25:48. Третьей финишировала россиянка Алёна Лопатина — 25:50.

Таким образом, юниорская команда Казахстана по итогам соревнований завоевала два золота и два серебра.