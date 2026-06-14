Казахстанские триатлонисты завоевали два золота на чемпионате Азии в Китае
14 июня на континентальном первенстве будут разыграны медали в эстафетных соревнованиях.
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Сборная Казахстана успешно выступила на чемпионате Азии по триатлону, который проходит в китайском городе Сюйчжоу. Казахстанские спортсмены пополнили копилку команды двумя золотыми медалями.
Как сообщает НОК РК, победителем в возрастной категории U17 стал Рамазан Айнегов. В дисциплине «суперспринт» он показал лучший результат, преодолев дистанцию за 25 минут 49 секунд.
Еще одну награду высшей пробы Казахстану принесла Ясмина Бузуртанова. В соревнованиях среди спортсменок до 15 лет она финишировала первой с результатом 30 минут 56 секунд.
14 июня на континентальном первенстве будут разыграны медали в эстафетных соревнованиях.
Отметим, что ранее в этом году казахстанские триатлонисты уже добивались успеха на международной арене, завоевав золотую медаль на юниорском чемпионате Азии.
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