Казахстанские триатлонисты завоевали два золота на чемпионате Азии в Китае

Сборная Казахстана успешно выступила на чемпионате Азии по триатлону, который проходит в китайском городе Сюйчжоу. Казахстанские спортсмены пополнили копилку команды двумя золотыми медалями.

Как сообщает НОК РК, победителем в возрастной категории U17 стал Рамазан Айнегов. В дисциплине «суперспринт» он показал лучший результат, преодолев дистанцию за 25 минут 49 секунд.

Еще одну награду высшей пробы Казахстану принесла Ясмина Бузуртанова. В соревнованиях среди спортсменок до 15 лет она финишировала первой с результатом 30 минут 56 секунд.

14 июня на континентальном первенстве будут разыграны медали в эстафетных соревнованиях.

Отметим, что ранее в этом году казахстанские триатлонисты уже добивались успеха на международной арене, завоевав золотую медаль на юниорском чемпионате Азии.