Фонд «Туристік Қамқор» не получал обращений о пострадавших или просьб о срочной помощи от казахстанских туристов, находящихся в странах Персидского залива. Об этом сообщила председатель фонда Инна Рей, передает корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, ситуация с организованными туристами остаётся спокойной, несмотря на закрытие воздушного пространства и задержки с вылетами.

«На сегодняшний день обращений от пострадавших туристов к нам не поступало. У нас задействованы крупные туроператоры и сильные принимающие агентства, поэтому возникающие вопросы решаются непосредственно на месте», — отметила Рей.

Она подчеркнула, что среди казахстанских туристов не зафиксировано серьёзных конфликтных ситуаций.

«У нас не было ни скандалов, ни криков, ни жалоб о том, что туристы брошены или оставлены без помощи. Все вопросы решаются на уровне туроператоров и принимающих компаний», — сказала председатель фонда.

По её словам, туристы находятся в стабильном состоянии и продолжают ожидать возобновления авиасообщения.

«Обстановка спокойная, туристы находятся в адекватном состоянии. Никто не пострадал и не попал в ситуации, требующие медицинской помощи или психологической поддержки», — добавила она.

В фонде также уточнили, что дополнительное размещение предоставляется не всем туристам.

«Мы размещаем только тех туристов, чей вылет должен был состояться в ближайшие дни и не состоялся из-за закрытия воздушного пространства. Остальные продолжают проживать в тех отелях, которые были предусмотрены их турами», — пояснила Рей.

Напомним, более 4 тысяч организованных туристов из Казахстана находятся в странах Персидского залива на фоне закрытия воздушного пространства из-за обострения ситуации в регионе.