Вооруженное противостояние между Ираном и Израилем отразилось на тысячах авиапассажиров, в том числе на гражданах Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК. Около 300 казахстанцев, оказавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, не могут вернуться домой из-за приостановки рейсов. Людей временно разместили в бюджетных отелях, где условия, по словам самих туристов, оставляют желать лучшего.

Оксана Колесниченко, одна из пассажирок отмененного рейса в Астану, рассказала, что ежедневно в полдень людей выселяют из номеров, и они вынуждены ждать в холле с чемоданами. "На всех – один завтрак. Детей много, у многих уже просто нет денег на еду. Нам никто ничего не объясняет", – пожаловалась она.

Министерство иностранных дел РК подтверждает: проблема действительно существует. По словам официального представителя ведомства Айбека Смадиярова, на месте работают казахстанские дипломаты, ведутся переговоры с авиаперевозчиками. Уже есть договоренности, которые позволят вернуть домой большую часть застрявших туристов в ближайшие дни.

В условиях воздушной блокады над рядом стран Ближнего Востока казахстанские перевозчики не могут использовать привычные маршруты. Это затруднило логистику не только из ОАЭ, но и из Египта и Катара. По данным фонда "Туристік Қамқор", авиакомпании испытывают сложности с подбором судов, способных преодолевать длинные маршруты без дозаправки.

Некоторые рейсы уже были выполнены: два борта FlyDubai доставили 332 пассажира в Алматы. Однако, тем, кто прилетает туда, придется самостоятельно добираться в свои города – дополнительных компенсаций не предусмотрено.

Тем временем казахстанские авиакомпании обновляют маршруты и расписания. В SCAT уже заявили о введении альтернативных путей следования для ряда направлений.

На фоне обострения конфликта в регионе ситуация остается напряженной. Казахстанские власти просят граждан, планирующих отдых в странах Ближнего Востока, внимательно следить за обновлениями авиакомпаний и рекомендациями МИД.