Разработчики казахстанского противоракового препарата объявили о начале нового, ключевого этапа клинических испытаний, запланированного на 2026 год, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил профессор Назарбаев Университета Дос Сарбасов, возглавляющий работу над инновационным лечением агрессивных KRAS-мутантных опухолей — одних из самых тяжёлых и устойчивых к терапии видов рака.

По словам учёного, доклинические исследования на животных завершились успешно, что позволило получить разрешение на использование повышенной максимально переносимой дозы второго компонента комбинированного препарата. Именно эта доза, по предварительным данным, может обеспечить наибольшую эффективность в борьбе с опухолями и метастазами. Ключевым решением нового этапа станет изменение самой схемы применения препарата.

Самое важное решение, что препарат будет использоваться перед стандартной химиотерапией. До этого мы использовали препарат после нескольких стадий стандартной химиотерапии, когда пациенты были физически более ослабленные. С новым подходом мы будем видеть прямой эффект нашего препарата на опухоли и метастазы, а также переносимость препарата. Это стратегическое решение для нас, так как это наиболее целесообразный подход для определения эффективности препарата, — подчеркнул Дос Сарбасов.

Переход к раннему применению лекарственного комплекса позволит исследователям точнее оценить его влияние и потенциальные преимущества по сравнению с традиционными методами лечения. По плану, именно результаты этого этапа станут определяющими для дальнейшей регистрации и вывода препарата на мировой рынок.