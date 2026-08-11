Казахстанские ученые разработали способ выращивания ягнят, при котором содержание внутримышечного жира в мясе достигает 4-6%. При обычном пастбищном содержании этот показатель составляет около 2-3%, передает BAQ.KZ.

Речь идет о казахской тонкорунной породе овец. Чтобы получить выраженную мраморность мяса, специалисты Казахского НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности разработали отдельную систему выращивания и откорма.

Ягнятам дают сбалансированный зерновой комбикорм с белковыми компонентами, пробиотиками, растительными добавками, премиксами и минеральными веществами. Такой рацион рассчитан на быстрый набор веса и равномерное формирование жира внутри мышечной ткани.

От количества и распределения внутримышечного жира зависит та самая «мраморность», которую чаще связывают с говядиной. В этом случае ученые добились ее у баранины.

По данным института, мясо стало более сочным и нежным, вырос выход наиболее ценных отрубов. Изменилось и соотношение мышечной и жировой тканей.

Технология рассчитана на овцеводческие хозяйства, которые выращивают ягнят на мясо. Разработчики считают, что такую баранину можно ориентировать и на экспорт.

Работа защищена двумя патентами на полезную модель. Результаты исследований опубликованы в научных изданиях.