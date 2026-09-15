Казахстанские ученые разрабатывают технологию восстановления поврежденных хрящевой и костной тканей с помощью инъекционного биокомпозитного гидрогеля. Разработка уже показала перспективные результаты при лечении повреждений голеностопного сустава.

Как работает новая технология

Инъекционный биокомпозитный гидрогель разработали специалисты Национального центра биотехнологии совместно с Национальным научным центром травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.

Препарат вводится непосредственно в область повреждения и создает условия для восстановления тканей. В его состав входят собственные мезенхимальные стволовые клетки пациента и факторы роста.

При каких повреждениях применят разработку

Разработка врача-травматолога-ортопеда ННЦТО имени академика Батпенова Меруерт Махметовой показала высокую перспективность при хирургическом лечении остеохондральных дефектов таранной кости голеностопного сустава.

По итогам конкурса молодых ученых «Батпеновские чтения» работа Меруерт Махметовой заняла первое место.

Где представили разработку

Конкурс прошел в рамках XIII Международной научно-практической конференции «Междисциплинарная травматология и ортопедия: от диагностики до реабилитации».

Мероприятие состоялось 10-11 сентября в Астане и было приурочено к 25-летию Национального научного центра травматологии и ортопедии имени Н. Д. Батпенова.

В этом году конференция собрала более 850 участников из Казахстана и зарубежных стран. В программу вошли свыше 190 докладов, пять показательных операций и два сателлитных симпозиума.

Какие технологии обсудили специалисты

В течение двух дней эксперты обсуждали современные методы диагностики, лечения и реабилитации.

Среди новых направлений – робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава и сложное ревизионное эндопротезирование. Отдельное заседание провели с участием Азиатско-Тихоокеанской ортопедической ассоциации (APOA) и Казахстанской ассоциации травматологов-ортопедов.

Также работали секции по детской ортопедии, вертебрологии, лечению опухолей костей, физической реабилитации и современным аспектам сестринского дела.

На выставке специалисты представили медицинское оборудование и современные технологии.

Кого отметили наградами

В рамках конференции Министерство здравоохранения Казахстана отметило врачей и работников сферы здравоохранения за многолетний труд и вклад в развитие отрасли.

Медалью «Еңбек ардагері» награждены Рамазанов Жанатай Көлбайұлы и Гусейнов Вахид Забеир-оглы.

Нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» отмечены Калиев Нұрлан Ислямұлы, Дьяков Сергей Сергеевич, Жанаспаева Анаргүл Идрисқызы, Бекенаева Марзия Ғабдылқаққызы, Айтбагина Наталья Николаевна, Кобешова Жанар Мұратқызы, Ким Лариса Владимировна и Долгиева Тамила Ахметқызы.