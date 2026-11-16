Казахстанские ученые разрабатывают препарат из стволовых клеток плаценты и пуповины

Специалисты Национального научного медицинского центра в Астане работают над биомедицинским клеточным продуктом на основе стволовых клеток плаценты и пуповины. В будущем его планируют применять при лечении сахарного диабета, инсульта, сердечной недостаточности, аутоиммунных заболеваний, бесплодия и повреждений спинного мозга.

Исследования идут в рамках научной программы на 2025–2027 годы. Ученые изучают, как стволовые клетки помогают сдерживать воспаление и защищать ткани от повреждений. Параллельно разрабатывают технологию лиофилизации, то есть высушивания при низкой температуре, чтобы препарат дольше сохранял свои биологические свойства.

Еще одно направление работы центра касается онкологии. Здесь развивают молекулярно-генетическую диагностику, которая позволяет находить генетические изменения при раке и подбирать лечение под конкретного пациента. Для этого используют ДНК-микрочипы, анализирующие около тысячи генов, и секвенирование нового поколения.

Помимо этого, специалисты центра исследуют генетические и иммунологические особенности аутоиммунных заболеваний и участвуют в международных клинических испытаниях новых препаратов для лечения ожирения и болезни Крона.

Главная задача этих работ, как отмечают в центре, ускорить переход научных разработок из лабораторий в клиническую практику.