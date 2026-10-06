Казахстанские ученые разработали технологию, позволяющую повысить производительность водозаборных скважин до 40%
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Ученые Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства (КазНИИВХ) разработали технологию беструбного водоподъема. В настоящее время она проходит производственные испытания и эксплуатацию.
В прошлом году разработка была протестирована на водозаборных скважинах Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» в Мактааральском районе. Испытания показали положительные технические и экономические результаты.
В частности, использование технологии позволило снизить металлоемкость эксплуатации скважин до 85%, затраты на электроэнергию – до 30%, а трудозатраты на монтаж и демонтаж насосного оборудования – до 70%. При этом производительность скважин увеличилась на 20–40%.
Экономический эффект достигается за счет отказа от традиционных водоподъемных труб. Снижение электрической нагрузки также способствует увеличению срока службы насосного оборудования и повышению энергоэффективности системы.
По словам вице-министра водных ресурсов и ирригации Талгата Момышева, аналогичные устройства в Казахстане пока не производятся и не применяются. Сейчас специалисты продолжают мониторинг работы оборудования в различных сезонных условиях.
Окончательные результаты по технико-экономической и производственной эффективности технологии планируется получить после завершения полного цикла испытаний.
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