Казахстанские ученые создают полезные продукты из молочной сыворотки

Сегодня 2026, 20:29
Фото: gov.kz

Казахстанские ученые работают над технологиями глубокой переработки молочной сыворотки - побочного продукта молочного производства, который часто используется неэффективно или утилизируется как отход, передает BAQ.KZ.

Проект реализуют специалисты Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности.

Что разрабатывают ученые

Исследователи создают технологии переработки сыворотки для производства:

  • кисломолочных продуктов;
  • творожных изделий;
  • курта;
  • сгущенной молочной продукции.

Кроме того, ученые разрабатывают специальные белково-углеводные концентраты на основе сыворотки.

Для повышения пищевой ценности их комбинируют с растительным сырьем - чечевицей и пшеничными отрубями.

Продукты станут полезнее

По словам специалистов, новые продукты будут содержать:

  • больше легкоусвояемого белка;
  • пищевые волокна;
  • биологически активные вещества.

Ожидается, что такая продукция будет полезна для пищеварения и общего укрепления здоровья.

Технологии внедрят на предприятиях

Сейчас ученые занимаются разработкой рецептур, подбором технологических параметров и тестированием продукции.

В дальнейшем новые технологии планируют внедрить на предприятиях молочной промышленности Казахстана.

Как отмечают специалисты, проект позволит превратить молочную сыворотку из малоиспользуемого побочного продукта в ценное сырье для производства продуктов нового поколения и повысить эффективность переработки в отрасли.

