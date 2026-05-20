Казахстанские ученые создают полезные продукты из молочной сыворотки
Казахстанские ученые работают над технологиями глубокой переработки молочной сыворотки - побочного продукта молочного производства, который часто используется неэффективно или утилизируется как отход, передает BAQ.KZ.
Проект реализуют специалисты Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности.
Что разрабатывают ученые
Исследователи создают технологии переработки сыворотки для производства:
- кисломолочных продуктов;
- творожных изделий;
- курта;
- сгущенной молочной продукции.
Кроме того, ученые разрабатывают специальные белково-углеводные концентраты на основе сыворотки.
Для повышения пищевой ценности их комбинируют с растительным сырьем - чечевицей и пшеничными отрубями.
Продукты станут полезнее
По словам специалистов, новые продукты будут содержать:
- больше легкоусвояемого белка;
- пищевые волокна;
- биологически активные вещества.
Ожидается, что такая продукция будет полезна для пищеварения и общего укрепления здоровья.
Технологии внедрят на предприятиях
Сейчас ученые занимаются разработкой рецептур, подбором технологических параметров и тестированием продукции.
В дальнейшем новые технологии планируют внедрить на предприятиях молочной промышленности Казахстана.
Как отмечают специалисты, проект позволит превратить молочную сыворотку из малоиспользуемого побочного продукта в ценное сырье для производства продуктов нового поколения и повысить эффективность переработки в отрасли.
