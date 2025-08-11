В Казахстане началась активная работа по адаптации научных исследований под потребности реального производства. Об этом заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в интервью YouTube-каналу BAQ.KZ.

По его словам, главная проблема отечественной науки — это отсутствие прикладного применения научных проектов.

"Самый большой вызов — это вопрос: где именно будут применяться результаты научных разработок. С прошлого года мы начали направлять наших учёных в производство. В 2023 году 10% научных тем были инициированы не самими исследователями, а предложены со стороны промышленных предприятий", — отметил министр.

В прошлом году, как рассказал Саясат Нурбек, было проведено семь крупных производственных сессий. Одной из ключевых площадок стала корпорация "Казахмыс".

"Мы отправили учёных на завод в Балхаше и на промышленные объекты в Павлодаре. В течение недели они изучали производственные процессы. Проблемы анализировались поэтапно, и около 10% научных тем были определены именно по итогам этих выездов. Например, на Балхашском заводе после плавки меди остаются отходы. Каждый килограмм таких остатков продаётся за 7–8 долларов. Однако в них содержится до 99,9% селена — редкого металла. Первая партия уже экспортирована, и "Казахмыс" получил прибыль в размере 2 миллиардов тенге", — рассказал министр.

В 2025 году доля научных проектов, инициированных производством, достигнет 30%.