Казахстанские учёные нашли способ восстанавливать повреждённые ткани суставов

В Казахстане разрабатывают инъекционный гидрогель, который может помочь в восстановлении повреждённых хрящевой и костной тканей. Технологию создают специалисты Национального центра биотехнологии совместно с ННЦТО имени академика Н. Д. Батпенова.

Разработка представляет собой биокомпозитный гидрогель, который вводится непосредственно в область повреждения. В его составе — собственные мезенхимальные стволовые клетки пациента и факторы роста. Разработка врача-травматолога-ортопеда ННЦТО Меруерт Махметовой показала перспективность при хирургическом лечении остеохондральных дефектов таранной кости голеностопного сустава.

По итогам конкурса молодых учёных «Батпеновские чтения» её работа заняла первое место. Исследование представили на международной конференции по травматологии и ортопедии, которая прошла 10–11 сентября в Астане. В ней приняли участие более 850 специалистов из Казахстана и других стран.

Помимо разработки отечественного гидрогеля, участники обсудили робот-ассистированное эндопротезирование, сложные операции по замене суставов, детскую ортопедию, лечение опухолей костей и современные методы реабилитации.