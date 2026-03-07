Казахстанские учёные создали устройство для выработки энергии из вибраций
Проект может способствовать развитию зелёных технологий.
Учёные Satbayev University работают над созданием компактного устройства, которое способно преобразовывать механические колебания окружающей среды в электрическую энергию, передает BAQ.KZ.
Разработка предназначена для питания автономных датчиков, расположенных в удалённых и труднодоступных районах. Такие устройства часто используются в системах мониторинга и требуют стабильного источника энергии.
В основе проекта лежит принцип электромагнитная индукция. При относительном движении катушки и магнитов внутри устройства возникает электрический сигнал, который можно использовать для питания датчиков.
По словам руководителя проекта, PhD Албанбай Нуртай, устройство должно обеспечить стабильную работу IoT-датчиков в местах, где сложно организовать традиционное электроснабжение.
Разработка проходит несколько этапов. Сначала учёные создадут принципиальную схему, затем 3D-модель и математическую модель устройства. После этого планируется изготовление опытных образцов и проведение испытаний на специальном экспериментальном стенде.
Исследователи также намерены сравнить различные конструктивные решения, чтобы выбрать оптимальный вариант устройства. В дальнейшем результаты работы планируется опубликовать в научных изданиях и оформить патент.
Отмечается, что проект может способствовать развитию зелёных технологий, так как позволяет использовать природные вибрации для выработки электроэнергии.
