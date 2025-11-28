Казахстанские учёные вошли в число авторов крупного международного научного открытия, опубликованного в одном из старейших и авторитетных научных журналов мира — Science, передает BAQ.KZ.

Статья под названием "Широкое разнообразие собак за тысячелетия до современных методов разведения" стала результатом масштабного исследования, объединившего специалистов из 40 научных организаций разных стран. Среди соавторов — казахстанские археологи Торайгыров университета В. К. Мерц и И. В. Мерц, а также Э. Р. Усманова и В. В. Варфоломеев из Карагандинского национального исследовательского университета имени Е. А. Букетова.

Исследование, проведённое при участии Эксетерского университета и Французского национального центра научных исследований, стало крупнейшим на сегодняшний день. Учёные изучили материалы, охватывающие период от плейстоцена до современности, включая образцы из разных регионов мира. Работа, начавшаяся в 2012 году, включала анализ 643 современных и археологических черепов собак и волков, существовавших за последние 50 тысяч лет.

В ходе исследования учёные использовали технологии 3D-сканирования, изучив более 600 черепов древних и современных псовых. Результаты показали, что уже в раннем голоцене собаки обладали широким диапазоном форм, сопоставимым с современными породами. Это указывает на то, что многие морфологические особенности собак возникли вскоре после их одомашнивания и имеют глубокие эволюционные корни.

Научная группа определила период, когда домашние собаки начали демонстрировать внутривидовое разнообразие, характерное для сегодняшних пород. Анализ формы костей позволил проследить возникновение различных морфологических типов среди сотен археологических образцов возрастом в тысячи лет. Согласно выводам, разделение собак по размерам и строению началось как минимум 11 тысяч лет назад. Уже в эпоху мезолита и неолита собаки заметно различались, что было связано с их разнообразными функциями в человеческих сообществах — охотой, выпасом скота, охраной и сопровождением.

Полученные данные опровергают распространённое представление о том, что разнообразие домашних собак сформировалось лишь в XIX веке в результате систематического селекционного разведения. Наоборот, исследование показывает, что ключевые различия в размерах и форме черепа существовали уже тысячи лет назад, вскоре после отделения собак от волков.

Учёные также отмечают, что поиски самых ранних домашних собак остаются сложной задачей. Ни один из позднеплейстоценовых образцов, которые ранее считались "протособаками", не имел морфологических признаков, однозначно свидетельствующих об одомашнивании. Это означает, что ранние этапы формирования собак как спутников человека всё ещё требуют дальнейшего изучения.

Международное исследование стало важным вкладом в понимание истории взаимодействия человека и животных, а участие казахстанских учёных подчёркивает растущую роль отечественной науки в мировых археологических проектах.