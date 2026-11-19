Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева участвует в международном проекте TiBeRIUM по исследованию титана и бериллия. Его общий бюджет составляет около 8,5 миллиона евро. О научных разработках и сотрудничестве с зарубежными университетами корреспонденту BAQ.KZ в кулуарах III Международного форума стратегических партнёров рассказала председатель правления — ректор ВКТУ Сауле Рахметуллина.

По её словам, проект реализуется с 2026 года в рамках европейской программы Horizon Europe. Он направлен на разработку технологий устойчивой добычи, переработки и эффективного использования титана и бериллия — металлов, востребованных в высокотехнологичной промышленности.

В международный консорциум входят научные организации и промышленные партнёры из разных стран. Общий бюджет проекта составляет 8,53 миллиона евро, из которых около 7,39 миллиона финансирует Европейский союз.

«Первый такой успешный проект нашего консорциума — это первый проект в Казахстане Horizon Europe. Это проект TiBeRIUM — титан и бериллий, именно в области редких, редкоземельных металлов», — рассказала Сауле Рахметуллина.

На базе ВКТУ также открылся Институт критических материалов и устойчивой металлургии. Проект реализуется совместно с бельгийскими партнёрами, в том числе университетом KU Leuven.

Институт начал работу в октябре 2026 года. Здесь планируют заниматься технологиями извлечения редких и редкоземельных металлов, переработкой промышленных отходов и разработками в области устойчивой металлургии.

Отдельное направление международного сотрудничества — подготовка специалистов для промышленности. ВКТУ развивает партнёрство с немецкими университетами, в том числе Фрайбергской горной академией, Клаустальским техническим университетом и Рурским университетом Бохума.

Один из практических результатов — программа K’ADAM, реализуемая при участии компании «Казцинк» и немецких партнёров.

«Студенты наши обучаются у нас, проходят практику в Казцинке, потом едут в Германию, проходят семестр там и параллельно обучаются дуально в компаниях Германии», — пояснила ректор.

Соглашение о расширении программы было подписано в Берлине в сентябре 2026 года. Международное направление предусматривает возможность стажировок студентов в Германии.

Кроме того, университет сотрудничает с китайскими производителями электромобилей, включая Great Wall Motor и BYD. Студенты и преподаватели проходят обучение и повышение квалификации с учётом обновления технологий и оборудования.

Разрабатывают в ВКТУ и собственные беспилотники. По словам ректора, студенты сначала изучали китайские технологии, а затем создали небольшие летательные аппараты, которые представили на выставке в Лондоне.

«Сейчас эти беспилотники уже адаптируют на более крупные размеры. Пока у нас такой реализации и продажи таких беспилотников, безусловно, нет, потому что всё-таки университет — это не широкое производство, не масштабное производство. Но ребята работают над такими проектами», — сообщила она.

Рахметуллина также рассказала о значении Форума стратегических партнёров. По её словам, за три года университет расширил круг международных партнёров: если первоначально в форуме участвовали преимущественно представители китайских организаций, то теперь к ним присоединились немецкие университеты и научные объединения.

Международное сотрудничество позволяет организовывать обмен студентами и преподавателями, привлекать исследовательское финансирование и создавать совместные проекты с промышленными предприятиями.

«Поэтому здесь форум — это в первую очередь коллаборация. Коллаборация и идея новых проектов», — подчеркнула ректор.

По её мнению, зарубежные стажировки помогают студентам получать профессиональные навыки, адаптироваться к международной рабочей среде и повышать конкурентоспособность на рынке труда.