На международной промышленной выставке "ИННОПРОМ.Беларусь", которая проходит в Минске, казахстанские компании представили свои разработки в сфере цифровизации производства, передает BAQ.KZ.

В национальном павильоне были продемонстрированы решения с использованием искусственного интеллекта, роботизированные комплексы и "умные" системы, повышающие безопасность и эффективность производственных процессов. Эти проекты реализуются в соответствии с задачами, поставленными Президентом Казахстана по внедрению ИИ во все отрасли экономики.

Одним из ярких примеров стала "Казахстанская агроинновационная корпорация", выпускающая сельхозтехнику. Предприятие внедрило оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ). Теперь инженеры сначала создают 3D-модель детали, а станок с высокой точностью изготавливает ее из металла. Такой подход позволил освоить производство сложных комплектующих, ранее закупавшихся за рубежом, и повысить уровень локализации продукции до 86%.

Цифровизация коснулась и сервисного направления: техника подключена к глобальным системам техподдержки, что дает возможность проводить удалённую диагностику и настройку оборудования.

"Мы уже используем роботизированные комплексы и интегрируем искусственный интеллект в ежедневную работу. Это обеспечивает точность, скорость и качество. Президент ставит задачу удвоить производительность труда, и без современных технологий это невозможно. Государство выделяет значительные средства на обновление машинотракторного парка, а наша цель – полностью удовлетворять спрос рынка на качественную продукцию",

— подчеркнул директор корпорации Олег Балыбин.

