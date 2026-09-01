Казахстанские велогонщики завоевали 11 медалей на Кубке Азии

В Бангкоке завершился Кубок Азии по велоспорту на треке среди взрослых и юниоров. Представители Казахстана в юниорских соревнованиях завоевали пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали.

По информации НОК, две золотые награды сборной принесла Аружан Кабдулова. Она стала лучшей в индивидуальной гонке преследования и гонке по очкам.

Мансур Бралин одержал победу в кейрине. Еще одно золото в командном спринте завоевали Зейнолла Азаматулы, Илья Куварин и Мансур Бралин.

Илья Куварин также стал победителем индивидуального спринта.

Три серебряные медали казахстанские спортсмены выиграли в следующих дисциплинах: Аружан Кабдулова — в скрэтче, Виталина Хоружая — в гонке по очкам, Зейнолла Азаматулы — в индивидуальной гонке преследования.

Бронзовыми призерами турнира стали Виталина Хоружая в скрэтче, Мансур Бралин в индивидуальном спринте и Алихан Жунисов в скрэтче.

Таким образом, казахстанские юниоры завершили выступление на Кубке Азии с 11 наградами, пять из которых — золотые.