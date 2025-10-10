Водители из Казахстана, занятые в международных грузовых и пассажирских перевозках, больше не подпадают под правило "90 дней пребывания" на территории России, передает BAQ.KZ.

Решение принято после оперативных переговоров между правительствами двух стран. Об этом сообщил депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы, назвав произошедшее важной победой для казахстанского бизнеса и транспортной отрасли.

Новое миграционное правило, вступившее в силу в начале октября, ограничивало пребывание иностранных граждан в РФ 90 днями в течение полугода. Оно вызвало волну обеспокоенности среди казахстанских перевозчиков: под угрозой оказались не только сами водители, но и стабильность логистических цепочек, занятость в отрасли и доступность товаров.

По словам депутата, казахстанской стороне удалось добиться пересмотра положения в экстренном порядке, чтобы избежать масштабных последствий. Он подчеркнул, что это решение было жизненно важным:

"У меня очень и очень хорошие новости! Мы спасли тысячи рабочих мест и наших водителей. После нескольких дней напряжённой работы — результат есть. Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки", — написал Нажметдинулы.

Он также выразил благодарность правительству за слаженную работу и отметил, что это — пример того, как государство должно действовать в кризисной ситуации: не искать виновных, а защищать интересы своих граждан и бизнеса. В то же время депутат подчеркнул необходимость дальнейшей работы по устранению подобных барьеров внутри ЕАЭС.

В ближайшее время казахстанская сторона намерена инициировать обсуждение миграционных правил на уровне Союза, чтобы подобные решения больше не принимались в одностороннем порядке.