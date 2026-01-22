В Главном командовании Национальной гвардии МВД РК прошло комплексное мероприятие, посвящённое реализации права военнослужащих и членов их семей на бесплатный проезд железнодорожным транспортом, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи личному составу разъяснили положения новой социальной инициативы и обсудили механизмы её внедрения в регионах. Сообщается, что с 1 января 2026 года военнослужащие всех силовых структур Казахстана, а также члены их семей смогут один раз в год бесплатно пользоваться пассажирскими поездами на территории страны.

Как отметила главный менеджер Департамента экономики и учёта перевозок АО "Пассажирские перевозки" Айнур Базарбаева, льгота распространяется исключительно на пассажирские поезда, курсирующие по внутренним маршрутам. Расходы на перевозку будут компенсироваться за счёт средств национальной компании "Қазақстан темір жолы".

В мероприятии также принял участие директор Департамента тарифной политики АО "НК "Қазақстан темір жолы" Диас Тусипбеков. Он ответил на вопросы военнослужащих и разъяснил возможные технические и организационные аспекты использования льготы.

Подводя итоги встречи, заместитель главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов подчеркнул значимость инициативы. По его словам, новая мера социальной поддержки позволит повысить уровень социальной защищённости военнослужащих и членов их семей, заранее планировать поездки и существенно сократить транспортные расходы.