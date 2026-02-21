Мужской хор Национальная гвардия МВД Казахстана выступил на российском вокальном проекте Ну-ка, все вместе! с необычной интерпретацией рок-хита группы Linkin Park, передает BAQ.KZ.

Коллектив представил композицию Numb в оригинальной аранжировке под аккомпанемент домбры. Необычное звучание и сценическое исполнение произвели впечатление на зрителей и членов жюри.

Особенность шоу заключается в его формате: выступления участников одновременно оценивают 100 экспертов в студии. Несмотря на яркое и запоминающееся выступление, казахстанскому хору не удалось пройти в финал конкурса.

Песня Numb, выпущенная в 2003 году, стала одним из самых известных хитов Linkin Park. Композиция на протяжении нескольких недель возглавляла чарт Billboard Alternative Songs и остается одним из самых популярных рок-клипов на YouTube.