В первенстве мира, проходившем в спорткомплексе "Халық Арена", приняли участие более 250 молодых спортсменов из 23 стран. Выступив в дисциплине "поединок", военнослужащие удостоились золотой и серебряной медали, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в министерстве обороны, офицер-снайпер лейтенант Дархан Жорагул завоевал "золото" в весовой категории 97 кг. А в весовой категории 88 кг сержант группы – инструктор по физической и боевой подготовке сержант Азамат Асылбекулы поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

Дархан Жорагул спортом начал заниматься во время учебы в Военном институте Сухопутных войск. Он победитель международных турниров среди молодежи 2021-го и 2024 годов, чемпион республиканского турнира памяти генерал-майора Аубакира Арыстанбекова.

Спортивная карьера сержанта Азамата Асылбекулы началась в 2013 году в областной специализированной школе-интернате для одаренных в спорте детей в Таразе. Он четырехкратный чемпион страны по рукопашному бою, Кубка Казахстана по рукопашному бою и чемпион СНГ по армейскому рукопашному бою.